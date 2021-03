Pronari i bujtines “Buni i Bajraktarit”, Gezim Olaj ka folur per djegien e ndodhur mbreme ne bujtinen e tij.Ai thote se nuk ka probleme me askend dhe nuk e di se kush mund ta kete bere.

“Kam ardhur nga Londra per te investuar. Eshte i qellimshem sepse e kane djegur me benzine bujtinen time. S’kam pas probleme dhe as perplasje me askend dhe nuk e di kush mund ta kete bere.

Mund te jete edhe per çeshtje konkurence, por per momentin nuk kam asnje dyshim se kush mund te jene autoret.

Demi qe me eshte shkaktuar kap vleren e 3 milion euro perafersisht sepse kane djegur gjithçka qe kam patur, lokalin e vjeter dhe ndertesat e reja qe jane bere dhe ata qe ishin ne ndertim e siper”.