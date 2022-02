Pavarësisht se ditët e para të muajit janar nisën me vrull të lartë të ngjarjeve rrugore, statistikat flasin për ulje të aksidenteve dhe pasojave të tyre në njerëz. Krahasuar me janarin e vitit 2021, në të gjithë vendin u regjistruan 18 aksidente më pak. Më i ulët në janar ishte edhe numri i viktimave, gjashtë më pak. Janar 2022 janë regjistruar 107 aksidente dhe 16 viktima , ndërsa në janar 2021 regjistrohen 125 aksidente dhe 22 viktima. Për ekspertin e sigurisë rrugore, Islam Qibini, ulja e aksidenteve lidhet me dy faktor, bashkëpunimin e frytshëm mes tre institucioneve, Polici Rrugore, Polici Bashkiake dhe Drejtori të Transportit Rrugor. I dyti lidhet me efektet e ndryshimeve të Kodit Rrugor të vitit të kaluar.

“Masat që ka marrë Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit e cila ka ndryshuar strukturat kohët e fundit, me ndryshimet e stafit drejtues të Policisë Rrugor. Kemi një bashkëpunim midis Policisë Rrugore, gjë shihet tani kohët e fundit sidomos në rrethin e Tiranës, Kavajës dhe në disa rrethe të tjera, midis Policisë Rrugore, Policisë Bashkiake dhe Drejtorisë së Përgjithshme të transporteve. Ndryshimi i dispozitave të Kodit Rrugor të cilat kanë të bëjnë direkt për përdoruesit e rrugës kanë efektin e duhur dhe kanë një impakt te siguria rrugore”, thotë eksperti Qibini. Eksperti Qibini liston disa prej rrugëve që konsiderohen pika të zeza të aksidenteve, tek të cilat sipas tij, Policia Rrugore duhet të tregoj kujdes.

“Problematikë në kohët e fundit kemi patur segmentet rrugorë Shkodër-Velipojë, kemi patur segmentin rrugor Elbasan-Librazhd-Prrenjas, segmentin rrugor Fier-Vlorë. Për shkak të tejkalimit të normave të shpejtësisë shpeshherë drejtuesit e mjeteve humbasin kontrollin e drejtimit të mjetit, dalin jashtë rrugë ose përplasen me mjete të ndryshme”, u shpreh ai.

Edhe në muajin janar 2022, në pjesën më të madhe të ngjarjeve, shkak i aksidenteve ishte sjellja e drejtuesve të mjeteve, në 81,3 % të rasteve. Numri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është kryer nga grup-mosha 25–34 vjeç, grupmosha që cilësohet më e pabindur nga policia dhe thyen rregullat e qarkullimit rrugor.