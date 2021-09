– Ky do të jetë mandati ku do të fillojë të investohet në Korridorin Blu që do të përshkojë gjithë Shqipërinë nga Muriqani në kufirin me Malin e zi deri në Vlorë e në Kakavijë me kufirin me Greqinë. Korridori blu do të zhbllokojë komunikimin normal të Shqipërisë me Evropën nëpërmjet Malit të zi e Kroacisë duke zgjidhur në të njëjtën kohë edhe çështjet e trafikut të rënduar mes Shqipërisë së Veriut, Shkodrës dhe Tiranës, Durrësit e Aeroportit.