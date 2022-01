Koronavirusi ka shkaktuar deri më tani 5 519 380 viktima në të gjithë botën që nga fundi i dhjetorit 2019. Këto janë të dhëna të përpiluara nga AFP.

Padyshim që në këtë listë kryesojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me 849 061 të vdekur, të ndjekura nga Brazili me 620 796, India me 485 350 dhe Rusia me 319 911.

OBSH vlerëson, duke marrë parasysh vdekshmërinë e tepërt të lidhur drejtpërdrejt dhe indirekt me Covid-19, se numri i të vdekurve nga pandemia mund të jetë dy deri në tre herë më i lartë se ai i regjistruar zyrtarisht.