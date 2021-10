Dita nis me vranësira të dendura, të cilat do të gjenerojnë reshje në zonën qendrore të vendit. Në zonat Jugore reshjet do të jenë më të konsiderueshme. Sipas MeteoAlb ndërsa mesdita dhe pasditja sjellin përmirësim gradual të kushteve atmosferike, duke bërë që vranësirat të spostohen drejt zonave lindore duke lënë gjithë pjesën tjetër të vendit me kthjellime.

Temperaturat e ajrit do të ulen ndjeshëm në mëngjes dhe në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga 4°C deri në 19°C.

Era do të mesatare dhe e fortë me shpejtësi 60 – 65 km/h nga drejtimi Verilindor duke sjelle në brigjet detare dallgëzim 5 apo 6 ballë.