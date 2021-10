Asnjë buxhet bashkiak nuk do të kalojë nëse nuk do të llogaritet pastrimi. ‘Ultimatumi’ është dhënë nga Kryeministri Rama për të gjithë krerët e bashkive në takimin sot në godinën e Këshillit të Ministrave.

“Llogaritë do t’i bëjë qeveria. Edhe sikur i gjithë buxheti të duhet për pastrimin, do të shkojë për pastrimin,l asgjë nuk është më e rëndësishme se kjo. Shtëpitë e shqiptarëve kanë qenë gjithmonë model pastërtie pavarësisht situatës ekonomike. Askush nga do të tolerohet. Të mos tolerojmë pirgje që bëhen stok me javë të tëra nëpër territor.

Kjo kërkon vullnet dhe mirëadministrim. Kemi shembullin e Lezhës që ka bërë një punë të jashtëzakonshme. Shkoni në Lezhë dhe bëni një xhiro dhe gjeni një copë letër. Nuk është rastësi që bashkia e Lezhës ka buxhetin më të madh të vendosur nga vetja që do të thotë se ka respektin që fillon nga pastërtia.

Shkoni në Qarkun e Korçës dhe nuk do të shikoni asnjë bashki që nuk pastron ambientet, siç ndodh me bashkitë e Durrësit apo me Kamzën”, tha Rama.