Kryeministri Edi Rama ka replikuar me komentuesit pas një statusi të tij në “Facebook” duke e cilësuar paraardhësin e tij Sali Berishën ‘kufomë ambulante’.

Komentuesi e ka pyetur Ramën nëse është në garë me Saliu kush del më shumë në media, ndërsa kryeministri i është kthyer se është në garë me kohën.

Komentuesi: Po bën garë me Saliun kush del më shumë në portale, vetëm politikën e jashtme pëlqej se ajo më intereson, përshëndetje.

Edi Rama: Jo nuk kam garë me kufoma ambulante unë, po vetëm me kohën që ikën shpejt, ndërkohë që kam kaq shumë punë për të bërë akoma.