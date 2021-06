Njeriu më i pasur në botë Jeff Bezos dhe vëllai i tij do të fluturojnë në hapësirë. Ata do të jenë pjesë e fluturimit të parë të njerëzve të thjeshtë në hapësirë dhe do të fluturojnë me Blue Origin, kompaninë e vetë Bezos.

Në një postim në Instagram, Bezos tha se fluturimi në hapësirë ishte diçka që ai kishte dashur të bënte “tërë jetën “.

“Më 20 korrik, unë do të nis atë udhëtim me vëllain tim. Aventura më e madhe, me mikun tim më të mirë.”

Jeff Bezos është një nga njerëzit më të pasur në botë. Sipas revistës Forbes ai ka një vlerë neto prej 186.2 miliardë dollarë dhe është themelues i Amazon.

Vëllai i Bezos , Mark e quajti atë një “mundësi të jashtëzakonshme”. Ofertat për një vend në New Shepard – emri i anijes së Blue Origin – kishin arritur 2.8 milion dollarë kur Bezos njoftoi planin e tij për të marrë fluturimin. Ankandi përfundon në 12 qershor.i New Shepard mund të ulet vertikalisht në tokë pasi të kthehet nga hapësira.

Sipas faqes së internetit të Blue Origin, kompania ka në plan të nisë udhëtarët e saj më shumë se 100 km (62 milje) mbi sipërfaqen e Tokës. Kapsula me gjashtë anije do të kthehet në Tokë nën parashuta.

Fluturimi i parë me personel vjen vetëm dy javë pasi Bezos planifikon të largohet si CEO i Amazon.

Në vend të kësaj ai do të shërbejë si kryetar ekzekutiv i gjigandit të tregtisë elektronike që ai themeloi 30 vjet më parë në garazhin e tij, duke i lejuar atij “kohë dhe energji” për t’u përqendruar në sipërmarrjet e tjera.