Vala e tensioneve është duke u ndjerë në Ukrainë këto ditë. Qytetarët janë të frikësuar, për faktin që një pjesë e madhe e Rusisë ruse ndodhet në kufi të vendit, por edhe nga grupet rebele pro-ruse, që po shkaktojnë trazira në Lindje. Në një reportazh të CNN, ata shprehen tepër të frikësuar për atë që i pret, duke thënë se shumicat e shtëpive janë të rrënuara dhe paratë i kanë të pakta për pjesën tjetër të jetesës.

“Po, kam frikë”, thotë Valentina, një banore,.

Një shtëpi në këtë zonë, në Slovyansaka në Nju Jrok të Ukrainës po shetet për 70 dollarë. Kjo për faktin se është disa qindra metra larg vijës së kontrollit ruse dhe është objektiv i lehtë për bombë murtaja.

Pika e kontrollit është vetëm poshtë rrugës. Ajo shënon fundin e jetës civile. Përtej saj, trupat e qeverisë ukrainase përballen me rebelët e mbështetur nga Rusia që pushtojnë qytetin e Horlivka, pak më shumë se një milje larg.

Pas tetë vitesh lufte dhe armëpushimi pa ndërprerje, tensionet po rriten përsëri këtu.

Përgjatë gjithë kufirit, të premten ka pasur 1566 shkelje të armëpushimit të vendosur në vitin 2015, sipas Misionit Special të Monitorimit të OSBE-së, ose Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Kjo është rreth katër herë mbi mesataren e javës së kaluar.

Shumë analistë, veçanërisht në SHBA, besojnë se ky mund të jetë një prelud për një pushtim më të madh që mund të përfshijë 190,000 trupa ruse, futur këtu edhe rebelët në Ukrainën lindore. Presidenti Joe Biden thotë se ai tani beson se presidenti rus Vladimir Putin ka vendosur të pushtojë.

Liudmila Ponomarenko, është një tjetër banore e kësaj zone, ajo shihet nga trupa e CNN, teksa po shtt me vajzën e saj Lilia.

“Për ne tani është normale,” thotë ajo. “Por është e frikshme.”

Sheshi i lojërave të Lilia-s, përballë rrugës, ndodhet mes rrënojave të një shtëpie. Është një ditë me diell, por Liudmila i thotë Lilias se të çarat dhe zhurmat në distancë janë vetëm bubullima.

“Ajo nuk e kupton”, thotë Liudmila. “Por shumë shpejt ajo do ta kuptojë, sepse është tre vjeç. Kështu që tani po mendojmë nëse do të qëndrojmë këtu.”

“Nuk ka stabilitet në vend,” thotë Andrey Ponomarenko, baba ii Lilias. “Unë po bëj çmos për të siguruar gjithçka që nevojitet. Por megjithatë, nuk mund ta ndryshoj realitetin.”

“Po, kam frikë, jam tepër e frikësuar”, thotë një tjetër banore.

Kujtojmë që tensionet kanë qenë të shtuara këto kohë. Inteligjenca amerikane thotë se 75% e ushtrisë ruse ndodhet në kufi dhe është në çdo moment gati për pushtim. Nga ana tjetër, SHBA dhe Rusia kanë parlajmëruar sanskione për Rusinë nëse ndërmerr një ofensivë në Ukrainë. Vladimir Putin ka mohuar se është gati për pushtin, ndërsa e justifikon prezencën e ushtrisë në kufi, si pjesë e një stërvitje në bashkëpunim me Bjellorusinë.