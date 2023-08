Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Ju jeni në kërkim të emocioneve dhe dashurive të reja. Në ditët në vijim do të favorizohen takime të reja dhe dashuri të reja, të cilat do t’ju bëjnë të harroni monotoninë që e urreni aq shumë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të hënën një lajm i shkëlqyer për ju. Gjatë orëve të ardhshme do të keni shumë energji në anën tuaj. Gjërat do të priren të përmirësohen gjithnjë e më shumë gjatë javës.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Kjo javë që fillon tani do të jetë një javë që ju duhet të harroni ose në çdo rast që do t’ju bëjë të pendoheni për të kaluarën. Mosmarrëveshjet do të kenë të bëjnë kryesisht me marrëdhënien me partnerin apo me miqtë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Ka mundësi të ketë një tension. Për sa i përket punës, ju duhet të rregulloni një projekt, veçanërisht nëse punoni në një ekip. Në këtë muaj gusht energjitë kanë filluar të zbehen.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të hënën një lajm i shkëlqyer si në aspektin e dashurisë, shëndetit dhe punës. Një ndjenjë madje mund të lindë papritur. Me pak fjalë, ju pritet një ditë kërcitëse në çdo kuptim.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të hënën përpiquni të jeni më pak perfeksionistë në mënyrë që të lehtësohen edhe diskutimet me familjen dhe miqtë. Të gjitha këto diskutime do të sjellin dhimbje dhe dhimbje në stomak dhe zorrët tuaja.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të hënën ju do ndiheni pak mënjanë dhe nuk ju pëlqen kjo gjë. Përsa i përket punës, deri tani nuk ka qenë një vit i lehtë, por tani është koha të mendoni vetëm për pushimet! Relaksohuni.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të hënën dita nuk do të jetë për t’u mbajtur mend mbi të gjitha sepse jeni pak të nënshtruar dhe nuk keni dëshirë të bëni asgjë. Mundohuni të relaksoheni, megjithatë, edhe me mendjen tuaj dhe të mos mendoni për të gjitha problemet që ju shqetësojnë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Viti i kaluar u shënua nga një punë e madhe që ju mori kohë nga përvojat tuaja ekzistenciale. Pasi keni punuar kaq shumë, tani dëshironi që hapësirat tuaja të rikthehen të përjetojnë emocione të reja.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të hënën do jetë një ditë e rëndësishme nga pikëpamja e qëllimeve për t’u arritur të cilat më në fund do të pushtohen. Në dashuri gjithçka shkon mirë si për punë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të hënën mendja juaj është e hutuar nga një mijë e më shumë mendime. Ndiheni të bllokuar dhe të detyruar të bëni gjëra që vërtet nuk dëshironi t’i bëni.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të hënën gjatë kësaj jave do të ndiheni veçanërisht nën presion veçanërisht në sferën sentimentale. Pavarësisht kësaj, sërish do të jetë më mirë se në ditët që sapo kanë kaluar.