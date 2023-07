Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Kjo e hënë fillon me disa vështirësi të cilat megjithatë do të mund t’i përballoni në mënyrën më të mirë të mundshme. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha në çdo fushë. Në punë, mos lejoni që këmbët t’ju tërheqin. Do të shihni që gjithçka është në rregull.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Ndonjëherë e keni të vështirë të kuptoni partnerin tuaj, por zgjidhja e vetme është dialogu. Në punë gjithçka po shkon mirë, ndaj vazhdoni kështu.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Kjo ditë do ta vërë në provë dashurinë tuaj. Mundohuni t’i besoni më shumë partnerit tuaj. Për sa i përket punës, merrni një ditë pushimi. Është e vërtetë që jemi në fillim të javës por duhet thënë se yjet ju ndihmojnë dhe ju mbrojnë, ndaj keni intuitë të shkëlqyera.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Harroni të kaluarën e keqe, kjo është mënyra e vetme për të shijuar më mirë të tashmen. Për sa i përket sferës profesionale, ndiqni instinktet tuaja dhe jo atë që ju këshillojnë të tjerët. Do të shihni që gjithçka është rregulluar dhe do të jeni në gjendje të shkëlqyer për të marrë një kënaqësi të madhe.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Ju keni një karakter të fortë dhe vendimtar, por ndonjëherë edhe ju jeni në ankth. Mundohuni të jetoni me më pak shqetësime dhe përkushtojuni punës tuaj me pasion.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Ju presin shumë surpriza. Lëreni veten të udhëhiqet nga fati. Në punë keni favorin e yjeve. Përfitoni nga kjo nëse doni të kërkoni një punë të re ose kërkoni nga shefi juaj një rritje rroge.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Mos humbni kohë duke ndjekur ata që nuk ju duan, përkundrazi kushtojuni pasioneve tuaja. Më mirë të përqendroheni në atë që ju stimulon dhe ju intereson vërtet. Në punë ndiqni udhëzimet e shefave sepse mund t’ju bëjnë të bëni një hap të madh në cilësi.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Më në fund keni gjetur qetësinë në dashuri edhe nëse jeni gjithmonë shumë të zënë nga pikëpamja e punës. Shijo momentin. Do të shihni që së shpejti gjithçka është në rregull.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Vera e këtij viti nuk është ashtu siç e kishit imagjinuar dhe ju shqetëson pak. Megjithatë, gjërat mund të ndryshojnë si në dashuri ashtu edhe në punë. Pra, kini besim tek vetja dhe tek ata që ju rrethojnë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Jeni në një krizë në dashuri, por duhet të bëni një zgjedhje sa më shpejt të jetë e mundur. Në punë, ndiqni instinktet tuaja. Partneri vështirë se ju ka braktisur apo tradhtuar. Nuk do ta bëjë as këtë herë, por mos u tregoni mendjemadhësi.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Jeni plot me gjëra për të bërë dhe nuk keni vendosur ende nëse jeni të kënaqur me të apo jo. Në punë vazhdoni në këtë linjë sepse do ju çojë larg.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Dashuria po lulëzon, ndaj mos prishni gjithçka vetëm për shkak të një pasigurie tuajën. Në punë, së shpejti do të vijnë shpërblime të mëdha. Ju mund të merrni kënaqësi të shkëlqyer në çdo fushë. Do të shihni se një zgjidhje për problemet gjendet gjithmonë.