Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën,do të kuptoni se keni aftësinë e madhe për t’u bërë përshtypje të tjerëve. Një Shigjetar do t’ju çojë drejt kënaqësive të pamasë, ndjesive shumë të bukura që ndoshta dikush nuk i ka ndjerë prej kohësh.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën në këto orë ndjen një dëshirë të fortë për liri, ndjen nevojën për të udhëtuar ose për të kapërcyer kufijtë e jetës së përditshme. Të mësosh diçka të re është gjithmonë e mirë, kështu që braktisni zakonet tuaja të zakonshme, vetëdija juaj emocionale.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Gjërat përreth jush duken në aspektin bardh e zi. Kjo pasi dëshirat tuaja në këtë ditë, por në përgjithësi në periudhën që po jetoni janë shumë të forta. Tani që ndiheni më të vendosur dhe më të sigurt në vetvete, realizimi i një ëndrre mund të bëhet një mundësi dhe jo thjesht një mirazh.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Për momentin do të ishte më mirë të kënaqeni më shumë të tjerët dhe t’i dëgjoni. Aleancat e favorshme në horizont, shikoni përtej pamjes dhe mos u ndalni në përshtypjet e para shumë të shpejta. Me siguri do të habiteni!

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Kjo e mërkurë aspiratat tuaja janë të larta dhe të mrekullueshme dhe kur jeni në këtë gjendje mund t’u hapni rrugën të tjerëve. Ndiheni të frymëzuar si në dashuri ashtu edhe në punë ku do të vazhdoni të jepni më të mirën.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën dikush ishte “tërhequr” nga disa thashetheme magjepsëse dhe premtime se kush e di se çfarë, duke parë se si shkoi, kishit të drejtë që e morët çdo gjë me vlerë. Por tani, pasi i keni shpëtuar rrezikut, jeni të lodhur dhe keni nevojë për pak pushim.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën duhet të përqendroheni pak më shumë te shtëpia dhe familja. Kujdes nga diskutimet e mundshme me partnerin tuaj, mbase ka një ndryshim mendimesh për diçka. Përpiquni ta shihni këtë situatë si një mundësi për të përmirësuar historinë tuaj të dashurisë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën keni ide të shkëlqyera dhe shumë forcë për t’i shprehur ato! Ju dëshironi të ndriçoni dikë për atë që mendoni, dilni përpara dhe do të vlerësoheni edhe më shumë. Do jeni më të hapur ndaj ndjenjave të partnerit por mos lejoni që të ketë heshtje, bëni pyetjet e duhura!

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Era po kthehet, ndjeni se ka filluar të fryjë në drejtimin tuaj. Fokusohuni në çështjet financiare. Ndiqni instinktin tuaj dhe mos vini në dyshim gjithçka çdo herë, lëvizni hap pas hapi duke vlerësuar çdo gjë të vetme pa e kthyer gjithçka nga brenda.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën do të ketë më shumë thellësi në mendimet dhe planet tuaja për të ardhmen. Shikoni nga afër ato për t’u ripërqendruar te vetja. Është koha për të deklaruar ndjenjat tuaja dhe për t’u afruar më shumë me partnerin.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën gjatë orëve të ardhshme nuk do të jeni të kënaqur derisa të demonstroni delikatesën tuaj. Do të jetë thelbësore të kontrolloni padurimin tuaj, mbi të gjitha.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ju duhet të harroni shqetësimet tuaja të përditshme. Lehtësia juaj në prekje shkon nga forca në fuqi. Do të dalloheni kur bëhet fjalë për të kuptuar veten dhe për t’i arritur gjërat në fund. Në dashuri, dyshimet do të zhduken në ajër.