Telat elektrik në lagjen “Tre Heronjtë” në qytetin e Shkodrës ishin kthyer në minë me sahat për banorët . Banorët jetonin mes frikës se mos shtëpitë e tyre një ditë do të digjeshin nga kontakti me këto tela apo nëse ndokush rrezikonte jetën e tij kjo, sepse disa vite më parë një banor i zonës rreth 50 vjec humbi jetën teksa ra në ne kontakt me energjinë.

Jeta banorëve ishte në rrezik ndaj shpeshherë kishin apeluar në media që të merren masa të menjëhershme nga OSHEE që të riparojë linjën elektrike para se të ndodhë ndonjë tragjedi tjetër.

Ndërkohë OSHEE pas shumë ankesave që kanë bërë banorët kanë marrë masa duke I dhënë zgjidhje problemit. Në pamje shihet qartë ndryshimi se si ishte më parë dhe si është tani

Banorët falenderojnë OSHEE-në e cila iu përgjigj interesit të tyre

Në fakt situate ishte e papranueshme dhe ndërhyrja u bë nga OSHEE përpara se aty të regjistrohen ndonjë ngjarje e paprecedentë si pasojë e amortizimit të kabllove elektrik