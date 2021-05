Ambasadorja e SHBA-së në Tiranë, Yuri Kim, ka reaguar për ngjarjen e bujshme të përdhunimit të 15-vjeçares në një fshat të Mirditës, duke dënuar ashpër dhunën seksuale.

Sipas kryediplomates amerikane, përdhunimi është krim, ndërsa shtoi se i bashkohet të gjithë atyre që kërkojnë dënimin e autorëve.

Përmes një shënimi të shkurtër në profilin zyrtar në “Twitter”, ambasadorja Kim thekson se i bashkohemi aktivistëve dhe qytetarëve të tjerë që kanë kërkuar dënimin e atyre personave që abuzuan seksualisht me 15-vjeçaren.

Sipas saj, përdhunimi është një vepër penale dhe një shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut. Ajo thekson se ajo çfarë duhet të jetë tani si prioritet është një shërbim social dhe shëndetësor, deri në shërimin e plotë të vajzës, si dhe ndëshkim për abuzuesit.

“Ne i bashkohemi aktivistëve dhe të gjithë të tjerëve që flasin për dënimin e atyre personave që abuzuan seksualisht me një vajzë të re. Përdhunimi është një vepër penale dhe një shkelje e rëndë e të drejtave të njeriut. Ajo çfarë duhet të bëhet në krye të radhës është: 1) shërbim social dhe shëndetësor deri në shërimin e plotë të vajzës 2) drejtësi. Ti jepet fund dhunës ndaj gruas. Jo, do të thotë JO #tinukjevetem”, shkruan Kim.

We join activists & others who speak out to condemn recent rape of a young girl. Rape is a criminal offense & serious human rights violation. Priority now: 1) social & health services for the girl’s full recovery, 2) justice. End violence against women. NO means NO #tinukjevetem pic.twitter.com/InsTLesQuB

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) May 26, 2021