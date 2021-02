Ish-deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, përmes një video të shpërndarë në “Facebook” shkruan se Erion Veliaj është një kryemashtrues.

Tabaku shprehet se nëse do të kishte gjoba për gënjeshtra, Veliaj sot do të ishte trok. Ajo shton se Veliaj premtoi parqe, premtoi që nuk do kishte beton në Tiranë, por bëri të kundërtën.

“Kryemashtruesi që vetëm gënjen!”, shkruan Tabaku. Për më tepër, shikoni videon.