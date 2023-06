Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Nëse jeni në një lidhje dhe keni plane, tani është koha e duhur për t’i vënë ato në praktikë. Në punë ndiheni sikur keni dhënë aq shumë dhe nuk keni marrë asgjë, por së shpejti do të vijnë kënaqësitë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën nëse jeni beqar dhe në kërkim të dashurisë, përfitoni nga kjo ditë për të bërë takime të reja. Në punë është një kohë e mirë edhe nëse Saturni ju bën keq.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Ju do të përjetoni një fundjavë me pasion të pastër. Për sa i përket sferës së punës, pas vështirësive të muajit prill, tashmë gjërat kanë filluar të përmirësohen. Vetëm bëni pak më shumë durim, herët a vonë gjërat rezultojnë për të gjithë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Kjo fundjavë është shumë premtuese përsa i përket ndjenjave, sidomos për ata që janë në kërkim të dashurisë. Në punë ka ardhur koha për të kërkuar siguri më të madhe, nisur nga ana ekonomike. Gjithashtu sepse ju jepni më të mirën tuaj dhe për këtë arsye dëshironi më shumë siguri.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën ka diçka që nuk funksionon në marrëdhënien tuaj, por duhet të kuptoni se si të vazhdoni. Në punë është më mirë të mos bëni hapa më të gjatë se këmba.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Dita është ideale për ndjenjat, por ju duhet të largoni tensionin që ju ka zënë për pak kohë. Projekte të reja të rëndësishme vijnë në punë por do të duhet angazhim.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Duhet të jeni të kujdesshëm sepse dikush mund t’ju zemërojë, qoftë edhe pa ndonjë arsye të mirë. Për sa i përket sferës së punës, angazhimet nuk do të mungojnë. Do të arrini të kapërceni vështirësitë dhe problemet, pasi nuk ju ka ndodhur prej kohësh.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën keni një hënë disonante ndaj është më mirë të jeni shumë të kujdesshëm në marrëdhëniet me të tjerët. Në punë, koka juaj është diku tjetër, ndaj me shumë mundësi nuk do të mund të bëni shumë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Dita është paksa e veçantë me ulje-ngritje emocionale. Në punë, përpiquni të ruani qëndrimin tuaj të zakonshëm pozitiv për të përmirësuar veten dhe për të përballuar gjithçka në mënyrën më të mirë të mundshme. Vetëm kështu do të jepni maksimumin, pasi nuk ka kohë që ka ndodhur.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Kjo ditë është ideale për të diskutuar çështje dashurie. Ndoshta nuk jeni më të dashuruar si dikur. Në punë gjërat do shkojnë gjithnjë e më mirë. Keni angazhime dhe përgjegjësi të reja, ndaj jeni më të kënaqur.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën bëni kujdes sepse mund të ketë dallime në dashuri. Në punë, të gjitha projektet e reja duket se nuk marrin hov, por mos e humbisni zemrën. Do të dini se si të arrini gjëra të mëdha siç nuk i keni bërë për një kohë të gjatë.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ju keni Venusin në shenjën tuaj, kështu që emocionet janë dritë jeshile. Do të jeni në gjendje të arrini gjëra të mëdha që nuk kanë ndodhur për një kohë të gjatë. Mund të ketë një tension në punë, por asgjë shumë serioze ose e pazgjidhshme