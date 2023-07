Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Ju keni kujdes sepse dashuria është paksa e ndrydhur dhe mund të ketë edhe polemika me partnerin. Në punë dëshironi shumë të përfshiheni dhe do arrini t’u tregoni të gjithëve vlerën tuaj.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten nëse në këto ditë keni takuar dikë që ju ka bërë të rrahë zemrën, atëherë hidhuni. Në punë keni shumë synime, ndiqni me gjithë përkushtimin tuaj. Së shpejti një lajm interesant.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Nëse sapo keni takuar dikë të ri, mos e lini të largohet sepse mund të jetë personi i duhur. Parajsa flet për dashurinë ndaj mos u mbyllni në shtëpi, por kaloni kohë me partnerin tuaj. Në punë keni ide të mira, ndajini ato me shefat pa frikë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Ju duhet të merrni një vendim sa më shpejt në dashuri dhe të ndaloni të mbani këmbën gjithmonë në dy këpucë. Keni kaq shumë dyshime dhe nuk e dini nëse keni akoma ndjenja për partnerin tuaj. Në punë ka ndryshime që duhen përballuar me forcë dhe vendosmëri.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten parajsa premton shumë mirë në dashuri, kështu që nëse jeni në çift për një kohë të gjatë, mund të mendoni të jetoni së bashku ose të martoheni. Në përgjithësi, yjet japin emocione të bukura ndaj kaloni më shumë kohë me partnerin. Në punë vjen një mundësi për ndryshim rrënjësor dhe mezi prisni.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Ju mund të bëni takimin e jetës tuaj, ndaj mos qëndroni në shtëpi, por dilni jashtë. Në punë, mësoni të dëgjoni veten me shefat dhe kolegët dhe shprehni idetë tuaja. Ndoshta dikush do të përpiqet të vendosë një fole në rrotat tuaja, por ju shkoni drejt në rrugën tuaj.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Në dashuri ka një tension të vogël, por asgjë shumë serioze. Nga e enjtja do të rikuperohet. Në punë, vazhdoni të punoni shumë dhe kënaqësitë do të vijnë së shpejti. Do të shihni që meritat tuaja do të njihen si dhe angazhimi juaj në çdo fushë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten është dita e duhur për të diskutuar disa çështje të rëndësishme me partnerin. Në punë keni ide të mira, bëjini të vlejnë. Mos u fshihni pas gishtit dhe mos u zemëroni nëse diçka nuk ju shkon ashtu siç dëshironi.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Në dashuri jeni pak nervoz por ndoshta nuk keni personin e duhur pranë jush. Në punë keni një dëshirë të madhe për të ndryshuar role dhe gjithashtu qytete. Jeni të lodhur nga rutina e zakonshme, keni nevojë për stimuj dhe mundësi të reja.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Do ndiheni më të lehtë në këto ditë të fundit dhe do të jeni në gjendje t’i përballoni çështjet e zemrës me qartësinë e duhur mendore. Në punë do merrni sa më shpejt kënaqësi të mëdha. Ndoshta një rritje page ose një punë e re. Ju jeni pak ziliqarë për suksesin e njerëzve të tjerë.Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten në dashuri duhet të vazhdoni njohuritë e një personi që po ju bën të rrahë zemrën. Mund të ketë pengesa në punë, por asgjë shumë e madhe apo e pakapërcyeshme.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Kjo ditë është shumë e mirë për ndjenjat dhe nëse tashmë jeni çift, zbulojini ndjenjat partnerit tuaj. Në punë jeni në pritje të konfirmimit nga kontaktet por shumë shpejt do arrini të gjitha objektivat.