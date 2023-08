Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Mbështetjen që ju nevojitet kaq urgjent do ta gjeni në grupin e miqve më të ngushtë, nuk duhet të shkoni më tej për të kërkuar ilaçe mrekullibërëse. Nëse jeni duke kërkuar punë, të mërkurën do të gjeni të paktën një ofertë. Nëse ka më shumë se një, përpiquni të gjeni atë, kushtet e të cilit ju japin më shumë kohë të lirë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Ka ardhur koha të mendoni seriozisht nëse vërtet dëshironi të përparoni më tej në marrëdhënien tuaj romantike, sepse partneri juaj tashmë është duke e pritur atë. Të mërkurën do të pësoni një zhgënjim të madh. Ndoshta një mik më i vjetër se ju ose ndoshta një mësues që do t’ju zhgënjejë thellë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Më në fund do të takoheni sërish me dashuri pas një kohe të gjatë vetëm. Edhe nëse nuk e kërkoni, do të shfaqet dikush shumë i veçantë që do t’ju ndryshojë jetën. Për ju është gjithnjë e më e vështirë të përballeni me rutinën. Kërkoni momente arratisjeje të mërkurën, por mendoni dy herë përpara se të prishni përfundimisht detyrimet.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Ju prireni të rikuperoheni nga shëndeti juaj i dëmtuar, edhe nëse nuk është ende koha për të hedhur kambanat në fluturim. Vazhdoni të kujdeseni për veten dhe së shpejti do të vini re përmirësime. Mos lejoni që një person i afërt të marrë përsipër përgjegjësi apo punë që ju përshtaten të mërkurën

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Kjo e mërkurë do të jetë një ditë e këndshme. Sa më shumë të afrohet fundi i gushtit, aq më të mëdha do të jenë emocionet tuaja. Edhe në punë tregohuni të ndërgjegjshëm me iniciativat e reja.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Do jeni shumë të favorizuar nga Hëna. Shijoni një mbrëmje me ata që doni. Në vendin e punës keni nevojë për durim dhe vendosmëri ju mos u dorëzoni!

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën nëse keni vështirësi në marrëdhënie, shmangni fillimin e diskutimeve të kota. Edhe në punë gjërat nuk po shkojnë mirë. Por duhet pasur shumë kujdes.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën me partnerin po rikuperoheni dalëngadalë, por kujdes me marrëdhëniet e reja. Edhe në punë, përpiquni ta mbani veten të qëndrueshëm.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën do ju duhet të jeni të kujdesshëm me ata që doni dhe të mos bëheni të paduruar. Në punë, përpiquni të kuptoni se çfarë po ndodh.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Kjo ditë e mërkurë Hëna do të jetë e favorshme për ju për sa i përket marrëdhënieve. Në punë, përvetësoni moton “bëj më pak, por bëj më mirë”.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Ndoshta është më mirë të shmangni ndjenjat e vështira dhe të lini mënjanë urrejtjen në dashuri. Nga ana tjetër, puna po shkon mirë dhe ky është një moment për t’u shfrytëzuar.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Është një ditë ku diskutimet nuk sjellin asgjë të mirë përsa i përket dashurisë. Në punë, ndoshta jeni duke bërë shumë gjëra në të njëjtën kohë, mund të lodheni shumë.