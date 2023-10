Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Kjo e martë me Venusin përballë sjell disa shqetësime në çift, ndaj tregoni gjithë durimin tuaj. Mund të ketë momente të vështira në punë, ndoshta do të ishte më mirë të filloni të kërkoni diku tjetër.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën ka diçka që nuk funksionon në dashuri. Në punë, megjithatë, do të ishte më mirë t’i përballonit problemet me guxim dhe vendosmëri. Do të shihni që së shpejti gjithçka do të jetë mirë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të martën, në dashuri shmangni debatet e shumta me partnerin dhe në punë me këtë hënë të bukur mund të bëni diçka më shumë. Do të shihni që gjithçka do të jetë mirë së shpejti, por duhet të jeni më të vetëdijshëm për mjetet dhe mundësitë tuaja.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të martën nëse jeni në një lidhje për një kohë të gjatë, mund t’ju duhet të përballeni me disa debate të vogla. Ka shumë lodhje në këtë punë. Ju do të jeni në gjendje të hiqni disa guralecë nga këpuca juaj siç nuk keni bërë për një kohë të gjatë.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën në çift duhet shumë durim dhe vëmendje ndaj fjalëve. Në punë tregohuni shumë të kujdesshëm me kushtet dhe qëndrimet ndaj kolegëve.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të martën hëna është në anën tuaj, kështu një lajm i shkëlqyer në frontin e dashurisë. Në punë marrëdhënia me kolegët është shumë pozitive dhe do ju lejojë të arrini diçka më shumë. Keni besimin e atyre që ju rrethojnë dhe mendoni se asgjë nuk mund t’ju ndalojë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të martën kjo ditë është ideale për dashurinë ndaj lëre veten të shkosh tek ndjenjat pa shumë hezitime. Ka disa ndryshime përpara në punë. Do të shihni se shumë shpejt do të vijë një kënaqësi e madhe në çdo fushë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën në dashuri mund të mendoni të filloni nga e para ndërsa jeni në punë ka ende disa çështje për t’u zgjidhur dhe të cilat duhet të adresohen menjëherë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Do jeni në një fazë rikuperimi në dashuri dhe në punë mund të merrni lajme të mira, vazhdoni me këtë qëndrim. Do të shihni se shumë shpejt do të vijnë kënaqësi të mëdha, ashtu siç e meritoni për përkushtimin dhe vlerën tuaj. Duhet të besoni më shumë në veten tuaj.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të martën dita sjell emocione të bukura pas një periudhe disi kaotike për zemrën. Në punë, nëse keni një biznes, do të ketë ditë të ngarkuara. Përveshni mëngët dhe provoni vlerën tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën do të ishte më mirë të mos bini në debat me partnerin dhe të shtunën të ruani përqendrimin e duhur në punë. Kujdes nga disa kolegë që do të përpiqen të vendosin çelës në punët tuaja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën, ju presin dy ditë shumë të rëndësishme për ndjenjat tuaja. Në punë nuk dëshironi shumë të merreni me të tjerët. Në fund të fundit, ju gjithmonë e dinit se jeni punëtorë të mirë të vetmuar.