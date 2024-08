Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të enjten shumë situata intriguese mund të lindin gjatë ditës, veçanërisht në lidhje me dashurinë dhe ndjenjat. Sidoqoftë, do t’ju duhet t’i kushtoni vëmendje Hënës në kundërshtim, gjë që mund të shkaktojë disa vonesa të vogla ose keqkuptime. Miqësitë e reja dhe partneritetet e reja mund të bëjnë mrekulli.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të enjten ka disa gjëra për të rishikuar në nivel pune. Ata që kishin një krizë në korrik tani po shërohen ngadalë. Ata që sapo janë kthyer nga një ndarje e dhimbshme, tani mund të jenë mbyllur pak dhe nuk duan të shohin askënd… Dorëheqja, megjithatë, nuk do të çojë askund.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

E enjtja sigurisht që do të jetë shumë më e mbarë. Është gjithashtu e vërtetë se ata që janë vetëm tani po vuajnë pak. Ndoshta ata do të donin të rrinin me më shumë njerëz ose të bënin gjëra të reja, por nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të enjten kjo nuk do të thotë që një situatë që sapo ka përfunduar nuk mund të bëhet një mundësi e shkëlqyer për të ardhmen tuaj. Në dashuri mund të vijnë propozime të mira. Megjithatë, shpesh prireni të futeni në situata të komplikuara nga pikëpamja sentimentale.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të enjten gjërat po ndryshojnë me shpejtësi për shumë prej jush. Gjithçka që nuk mund të bënit më parë tani do të jetë shumë më e lehtë për t’u arritur. Deri më 20 gusht nuk do t’ju ndalohet asgjë. Suksesi juaj do të varet vetëm nga ju dhe shkathtësia juaj.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të enjten në këtë moment do të dëshironit thjesht të mbyllni gjithçka që nuk funksionon më për t’i dhënë më shumë hapësirë ​​situatave të reja, më konstruktive. Ndoshta ai sapo ka përjetuar një dështim romantik dhe tani nuk dëshiron të rikthehet në lojë sepse ka frikë të dështojë edhe një herë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të enjten Hëna në shenjën tuaj do t’ju ndihmojë të keni një avantazh gjatë orëve të ardhshme. Ata që kohët e fundit janë sëmurë ose janë përballur me situata të paqarta, tani po vuajnë shumë. Dashuria mund t’ju japë diçka më shumë, por gjithçka do të varet nga ju dhe qëndrimi juaj.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të enjten edhe nëse Hëna bëhet sërish e favorshme, do të ketë disa situata për t’u zgjidhur në të gjitha nivelet. Ndoshta kohët e fundit keni qenë të shqetësuar për një anëtar të familjes ose një të dashur që nuk është mirë dhe ka nevojë për vëmendje dhe kujdes.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të enjten ndjenja e një gjendje të caktuar agjitacioni në këtë fazë të jetës suaj mund të konsiderohet pothuajse fiziologjike. Kjo është për shkak se ju shpesh tentoni të vendosni qëllime që janë shumë më të mëdha se ju dhe më pas përfundoni të zhgënjyer.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të enjten në këtë moment jeni shumë dyshues, sidomos me veten tuaj. Ndoshta ndonjë zhgënjim i kohëve të fundit nuk ju ka bërë mirë dhe ju ka shkaktuar njëfarë zhgënjimi. Afërdita e favorshme do t’ju ndihmojë ta përjetoni dashurinë me entuziazëm më të madh në krahasim me muajin korrik që tani e keni lënë pas.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të enjten zemrat e vetmuara po përjetojnë një fazë stresi dhe mërzie. Ndoshta ju duhet të ktheheni në lojë për t’i provuar vetes se jeni ende joshëse, duke rikuperuar vetëvlerësimin që i ka munguar kohët e fundit.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të enjten disa bezdi ose sëmundje që keni përjetuar në të kaluarën mund të kthehen në jetën tuaj dhe t’ju shkaktojnë disa shqetësime. Edhe pse nuk keni më hënën e kundërt, do t’ju duhet të përballeni me Venusin e kundërt, e cila mund të përhapë pengesa në dashuri.