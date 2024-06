Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën do të ndjeni një lodhje të caktuar që do t’ju rrëzojë pak, zgjidhja është të përqendroheni në atë që ju pëlqen, duke dalë nga rutina e përditshme. Jeni të motivuar për të krijuar kontakte të reja. Ngritja e marrëdhënieve tuaja do t’ju ndihmojë të ecni përpara në jetë.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën përpiquni të jeni konstruktiv, mund t’ju duhet të merrni një vendim të rëndësishëm në funksion të korrikut. Në punë mund të përfshiheni, është koha më e mirë për ta bërë. Ka më shumë qartësi në jetën tuaj, kjo ju lejon të kapni shpejt mundësitë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën keni energji të madhe që mund ta përdorni edhe për t’u lidhur me të tjerët, por mos rrezikoni shumë. Ju duhet të jeni më autentikë për të pasur një shans më të mirë për sukses. Rrezikoni ta mbytni partnerin me vëmendjen tuaj, jepini më shumë hapësirë.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën jeta juaj ju duket si një aventurë, kjo do të thotë gjithashtu të mos dini se ku do të përfundoni. Mundohuni të korrigjoni atë që keni bërë në të kaluarën, dikush mund të vërejë se diçka nuk është në rregull. Nëse kjo ndodh, ai ndoshta do të ndihet i jashtëm për situatën, njerëzit priren të mos u japin kohë atyre që nuk janë si ata.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën do të merrni më shumë respekt për të kuptuar më mirë veten. Do të zhgënjeheni nga njerëzit që nuk ju trajtojnë me respekt. Do të hapni sytë ndaj disa marrëdhënieve që nuk kanë një bazë të fortë, por përkundrazi, janë të ndërtuara mbi gënjeshtra dhe manipulime, kjo as nuk duhet t’ju habisë aq shumë, por ndjenja dhe vetëdija për këtë është vërtet e keqe.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën mos u përfshini në diskutime, përndryshe mund të ndryshoni mendim për dikë më vonë. Ndiheni më emocionues dhe dëshironi të jeni të lirë të komunikoni mendimet tuaja për të qenë përsëri vetvetja.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën në dashuri ka pak konfuzion, nuk dini çfarë të thoni apo të bëni. Jeni kritik ndaj të gjithëve dhe dyshues, kjo mënyrë të qenurit sjell vetëm probleme. Mos u mbyllni, dilni dhe përballuni me gjithçka që ju ndodh, kërkon kohë por gjërat do të kthehen në drejtimin e duhur.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën jini të qetë, ka mundësi të përballeni me udhëtime të dobishme. Një lajm i mirë do të vijë nga një i dashur. Ka të ngjarë që një ëndërr që keni pasur prej disa kohësh të kthehet në realitet, por kini kujdes, nuk do të zgjasë përgjithmonë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën për të dëgjuar kërkesat e të tjerëve duhet t’i kushtoni sa më shumë vëmendje. Megjithatë, mos lejoni që dikush të përfitojë nga ju. Rezolutat janë të mira për sa kohë që janë realiste, në këtë pikë vendosni vendosmërinë në to.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën në këtë ditë ndiheni më të sigurt, kjo do të thotë se duhet të përfitoni nga ajo për të studiuar disa propozime dhe për të vënë në jetë planet tuaja. Në punë ka shumë kompromise të paqarta, është e drejtë të jemi të vetëdijshëm për këtë. Studioni çdo ofertë përpara se të pranoni.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën gjithçka në dashuri po funksionon sërish mirë, falë pranisë së Marsit dhe Venusit të favorshëm. Megjithatë, kushtojini vëmendje marrëdhënieve të reja dhe projekteve të reja.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën dikush mund të përpiqet t’ju detyrojë të pranoni këndvështrimin e tyre. Ju mund të jeni nën presion të fortë për të zbuluar dobësitë ose dobësitë tuaja, ose për të treguar diçka private. Në rast tensionesh familjare, mos e humbisni kurrë respektin që ju lidh.