Shakira ka folur për paragjykimet me të cilat është përballur në industrinë e muzikës për shkak të rrënjëve të saj kolumbiane. Gjatë një interviste për Glamour UK, duke folur për atë se si ishte t’i bashkohej industrisë, ajo tha: “Mendoj se kam vuajtur shumë nga lloje të tjera paragjykimesh, si të isha kolumbiane.”

“Më kujtohet kur pata ndërprerjen time të parë të madhe në muzikë jashtë Kolumbisë, kishte shumë komente të dyfishta rreth asaj se çfarë do të thotë të jesh kolumbian dhe zakonisht i lidhur me trafikun e drogës. Është sikur, ne jemi gjithmonë shakaja, ishte e pakëndshme.” “, u shpreh këngëtarja.

Shakira foli gjithashtu për punën e saj me Princin William, me të cilin po punon në projektin Earthshot: How to Save Our Planet në tetor të vitit të kaluar. “Të shohësh pasionin e Princit William dhe sa i vendosur është për të provokuar ndryshimin është shumë, shumë frymëzuese.

Është e pabesueshme të shohësh se sa i përkushtuar është ai dhe të gjithë njerëzit në Earthshot, për të bërë ndryshimin në botë në një kohë kaq të shkurtër. Dhe nuk është e pamundur. Ai kërkon shumë prej nesh, shumë përkushtim dhe vendosmëri, dhe ne duhet të rrisim ndërgjegjësimin për këtë.”, theksoi Shakira.