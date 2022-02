Një procedurë e ekzaminimit të zorrëve që përmban një kamerë të vogël brenda një pilule është përdorur në pacientin e saj të 2000-të skocez. Pacientja Jacqueline Gribbon tha se “nuk ndjeu asgjë fare” pasi gëlltiti tabletën. Kamera pilulë kalon përmes sistemit të tretjes duke marrë 50,000 fotografi të zorrës gjatë rrugës.

Zonja Gribbon, nga Glasgou, priti dy javë për të zbuluar se ajo nuk kishte kancer në zorrën e trashë. Punonjësi i kujdesit shëndetësor i tha “BBC Scotland”: “Është shumë më e lehtë, është thjesht gëlltitja e një tablete, përgatitja është e njëjtë si për një kolonoskopi normale dhe është një opsion vërtet i mirë nëse jeni të shqetësuar për procedurën pasi është shumë më pak invazive”. Imazhet nga kamera ruhen në një regjistrues të vendosur në një rrip rreth belit të pacientit.

Edhe pse ata e gëlltisin pajisjen në spital, pacientët janë në gjendje të shkojnë në shtëpi dhe të lejojnë kapsulën një përdorimshe të kalojë përmes sistemit të tyre tretës. Profesor Angus Watson, konsulenti kirurg kolorektal dhe drejtues klinik për endoskopinë e kapsulës së zorrës së trashë, tha: “Ne jemi të kënaqur që arrijmë këtë moment historik prej 2,000 pacientësh që marrin këtë procedurë diagnostike emocionuese, të shpejtë dhe efektive”.

“Ky përparim në diagnozën e kancerit është një lajm i shkëlqyeshëm për popullin e Skocisë dhe na lejon jo vetëm të vendosim pacientët në radhë të parë, por mbështet planet tona ndërsa vazhdojmë të shërohemi nga ndikimi i pandemisë”. Ndërsa numri i kolonoskopive tradicionale që mund të kryheshin u zvogëlua gjatë pandemisë Covid-19, mjekët kanë përdorur kapsulën për të parë dhe trajtuar më shumë pacientë duke reduktuar kohën e pritjes dhe duke siguruar që pacientët të marrin siguri ose një diagnozë të shpejtë raporton “BBC”.

Doktor John Thomson, një konsulent gastroenterolog, tha se teknologjia kishte potencial të madh për të përmirësuar përvojën e pacientit me imazhe më të shpejta diagnostike, “duke lehtësuar trajtimet e synuara dhe duke përmirësuar rezultatet afatgjata”. Ai shtoi: “Kjo teknologji e fundit jo vetëm që do t’i ndihmojë njerëzit të marrin kontrollet shëndetësore që u nevojiten, por gjithashtu do ta bëjë atë sa më të përshtatshëm dhe sa më të shpejtë që të jetë e mundur”.