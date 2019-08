Ishte një nga opsionet dhe ndoshta më i vështiri, por që tani është rrëzuar plotësisht. Nuk do të ketë asnjë shtyrje dhe sezoni i ri i Superligës do të nisë sipas axhendës më 24 gusht.

Kjo konfirmohet nga lëvizjet e fundit në korridoret e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe klubeve. Më i rëndësishmi ka të bëjë me Skënderbeun.

Ndryshe nga sa parashikohej, skuadra korçare do të vazhdojë të jetë pjesë e elitës së futbollit shqiptar, pavarësisht pezullimi 10 vjeçar nga Kupat e Europës, dënim i dhënë nga UEFA dhe i firmosur edhe në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv.

E ardhmja e Sknëderbeut ishte një çështja më e vështirë për t’u zgjidhur në prag të sezonit të ri, ndërsa ende mbeten në “ajër” klubet që kanë probleme me financat dhe si rrjedhojë me licensimin. Por kjo nuk e pengon Federatën të vazhdojë me programin, që sipas rendit kërkon si fillim hedhjen e shortit që do të përcaktojë kalendarin e Superligës.

Në një moment të dytë do të përcaktohet nëse do të ketë ose jo ndryshime në tabelën e skuadrave që do të luajnë në kampionatin elitar të futbollit në vend.

Nëse kampionati do të nisë me 24 gusht siç përflitet nga zyrtarë të Federatës Shqiptare të Futbollit atëherë ky nuk është aspak një lajm i mirë për skuadrën e Vllaznisë e cila këtë sezon do të jetë në Superligë pas ngjitjes nga Kategoria e Parë ku luajti sezonin e kaluar.

Momentalisht kuqeblutë ndodhen në Ohër duke zhvilluar fazën përgatitore për 12 ditë dhe nuk janë aspak gati për datën 24 gusht. Vllaznia ka nisur përgatitjet edhe më vonë se disa ekipe të tjera dhe nisja e kampionatit ende pa mbaruar gushti nuk i shkon aspak për shtat e madje mund t’i hapë shumë probleme Vllaznisë.

Kuqeblutë nuk janë plotësuar totalisht me futbollistët që nevojiten për të përballuar Superligën dhe ekipi sapo ka nisur që të marrë formë ndaj 24 gushti për shkodranët duket një datë shumë e afërt e madje problematike.

Megjithatë nëse do të vendoset ajo dtaë atëherë Vllaznia është e detyruar që të nis kampionatin pavarësisht përbërjes së lojtarëve ndërsa një problem është edhe borxhet që ka tek drejtoria rajonale e tatimeve që mund të ndikojë tek liçensimi në federatën shqiptare të futbollit.