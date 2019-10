Kryeministri kanadez, Justin Trudeau do të qëndrojë në pushtet dhe për një mandat tjetër, pasi u shpall fitues në zgjedhjet e përgjithshme që u mbajtën dje por ai nuk do të ketë mazhorancë.

Trudeau fitoi 155 vende nga 338 që ka në total parlamenti dhe tani i duhet të bashkohet me partinë Sikh Singh për të formuar qeverinë e re.

Trudeau tha pas shpalljes së rezultateve se “Kanada ka refuzuar ndarjet dhe negativitetin. Ju më keni dhënë një mandat për të ndryshuar. Unë ju dëgjoj. Minierat, klima dhe çështjet sociale do të jenë në axhendën time si prioritet”.

Dhe durim nëse me 156 vende të fituara, 21 më pak se katër vjet më parë, ‘Trudeau 2’ do të jetë një qeveri minore. Për të arritur në 170 vendet e nevojshme për të udhëhequr vendin, ai do të duhet të bashkohet me Demokracinë e Re të Sikh Jagmeet Singh të cilët, megjithatë, kanë fituar vetëm 25 nga vende në Parlament.

Justin Trudeau erdhi në pushtet në vitit 2005. Fillimisht figura e tij ishte karizamtike por shpejt qeveria dhe popullariteti i tij u venitën pas publikimit të disa fotografive ku ai shfaqej i lyer me bojë të zezë në një festë, gjë për të cilën u akuzua si racist.