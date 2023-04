Në çdo lagje e njësi administrative të Bashkisë Shkodër pritja që na rezervojnë banorët është mesazhi më i bukur i fitores në 14 Maj. Me banorët e grupseksionit 1/3 ku vemendja e treguar ka qënë maksimale dhe do të vazhdojë të jetë e tillë me programin 4-vjeçar që kemi hartuar.

Rikualifikim i fasadave të Bulevardit Zogu I

Rikontruksione shkollash dhe terrene të reja sportive

Rikualifikime të blloqeve të pallateve me efiçense energjie

Ndërtimi i korsive të biçikletave

Parkingje publike dhe mobiliteti urban i zonës

Këto janë vetëm një pjesë e projekteve tona për zhvillimin e Shkodrës. Bashkë Fitojmë.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=616453347168108&set=pcb.616454233834686