Një zgjedhje që do të jetë për Shkodrën dhe të ardhmen e saj. 14 Maji është dita që do të vulosë fitoren tonë dhe këtë ma dëshmoni çdo ditë në takimet që kam me ju. Edhe nga rajoni 4 e mora këtë frymë fitoreje, besim dhe mbështetje të palëkundur që kanë bashkëqytetarët e mi ndaj programit për 4 vitet në vazhdim. Shkodra nuk gënjehet as mashtrohet, por zgjedh me zgjuarsi dhe këtë zgjedhje e ka bërë. Bashkë Fitojmë✌️.