Takimet me bashkëqytetarët dhe sipërmarrësit janë gjithmonë një mundësi e mirë për të ndarë me ta programin e 4 viteve në vazhdim të drejtimit të Bashkisë Shkodër. Nga sheshi Prekë Cali dhe përgjatë pedonales “Kolë Idromeno” pata kënaqësinë të merrja jo vetëm mbështetjen e tyre, por edhe të listoja një pjesë të programit.

▫Taksa të ulëta për biznesin

▫Rikonstruksion i fasadave dhe rivitalizim i zonës muzeale

▫Përmirësim i infrastrukturës rrugore

▫Investime në shkolla dhe ndërtim terrenesh sportive

▫Një kalendar i pasur aktivitetesh dhe promovim i resurseve të territorit

Shkodra do të jetë epiqendër e investimeve dhe ndryshimeve. Bashkë Fitojmë.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=617583963721713&set=pcb.617606773719432