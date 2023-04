Kënaqësi e jashtëzakonshme të takoj Kuartetin e parë shqiptarë “ILA 74”, i cili sonte do të performojë, pas 46 vitesh në Shkodër, koncertin e tij recital. Figurat e shquara të artit shqiptar dhe atij ndërkombëtar, Vangjush Papadhimitri, Zeqir Sulkuqi, Ilo Kanani dhe Kostika Tanto, të cilit ju bashkova me kënaqësi në urimet e përvjetorit të tij të lindjes, do të sjellin sonte për publikun shkodran një koncert të veçantë.

Arti e kultura është geni jonë natyral, të cilin ne do ta mbështesim në të gjitha dimensionet e tij.https://www.facebook.com/100064103432806/posts/pfbid0Jt6GsTAp8uDTbHcmjH6biWP1Vm9Rw41WiFvcegiJH3cKfxMuR9rADPEqM4HJdtprl/?mibextid=cr9u03