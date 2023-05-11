KANDIDATI I PS BENET BECI TAKIM ME FIGURA TË NJOHURA TË QYTETIT TË SHKODRËS 11/05/2023 48 Motivim e përgjegjësi e lartë për mua, besimi i secilit prej jush! Faleminderit nga zemra! #shkodraepara #shkodrapozitive BOTA TENTATIVAT PËR SULME, KOMANDA KIBERNETIKE AMERIKANE KRYEN OPERACIONE GJURMIMI E MBROJTJEJE 10/05/2023 FBI ÇAKTIVIZON RRJETIN E PROGRAMEVE TË PËRDORURA NGA ELITA E SPIUNËVE... 09/05/2023 OKB: KRIZA USHQIMORE NË LINDJEN E MESME MUND TË DESTABILIZOJË EDHE... 09/05/2023 SONTE GJYSMËFINALJA E PARË E EUROVISIONIT, 10 SHTETE DO TË KUALIFIKOHEN... 09/05/2023