POSTIMI I PLOTË I BARDH SPAHISË

Pritje fantastike në Dajç, me ngrohtësinë që dinë të japin dajçasorët punëtorë e mikpritës. Pjesëmarrja e gjërë në takime, tregojnë se Fitorja jonë në Dajç do të jetë historike.

Dajçi e ka bërë zgjedhjen e tyre për 6 Marsin që sot! Do të mbështesin “Shtëpia e Lirisë”, si alternativa që i përfaqëson të gjithë pa përjashtim.

#voto2

#BardhSpahia

#shtëpiaelirisë

#Shpresë #Ndryshim #Fitore