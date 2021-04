Kandidati për deputet në PD, Bardh Spahia, është takuar me të rinjtë e te rejat e Velipojës.

Këtë e bën të ditur ai vetë përmes një statusi në “Facebook” ku shkruan se të rinjtë janë oksigjeni i kësaj fushate dhe garancia për fitoren e Partisë Demokratike në Shkodër dhe në të gjithë Shqipërinë.

Janë padyshim motorri i çdo ndryshimi ✌️✌️💪💪

Të rinj dhe të reja plot energji që me 25 Prill, do të tregojnë se ndryshimi fillon nga Shkodra!

Në Velipojë, bashkë me familjen time, kalova një ditë ndryshe me të rinj dhe të reja, ku energjia pozitive e tyre, bashkoi me ne edhe një grup të rinjsh francez që kishin zgjedhur plazhin tonë të mrekullueshëm për të kaluar fundjavën!

Të rinjtë janë oksigjeni i kësaj fushate dhe garancia për fitoren e Partisë Demokratike në Shkodër dhe në të gjithë Shqipërinë!

