Kandidati për deputet në qarkun Shkodër për PD, Zef Hila, ditën e sotme ka zhvilluar një takim me banorët e fshatit Stajkë në Njësinë Administrative Bushat, Bashkia Vau Dejës.

Zef Hila premtoi se në vëmendjen e Partisë Demokratike do jenë fëmijët, të rinjtë, gratë dhe burrat që duan ndryshimin e madh pas 25 prillit.

Hila shtoi se Partia Demokratike është siguria që problemet me energjinë elektrike, mbështetjen e familjeve në nevojë, personave me aftësi ndryshe, legalizimet e banesave, arsimit, shëndetësisë, t’u jepet fund njëherë e mirë.

POSTIMI I PLOTË

Kenaqësi të isha në një takim shpresëdhënes, mes banorëve të Stajkës në Njësinë Administrative Bushat, Bashkia Vau Dejës.

Fëmijët, të rinjtë, gratë dhe burrat kërkojnë të sjellin ndryshimin në 25 Prill.

Këtë ndryshim kaq shumë të dashur dhe të kërkuar nga të gjithë do e shpërblejmë me besimin dhe garancinë që Partia Demokratike do ketë vëmendjen maksimale ndaj këtyre banorëve.

Partia demokratike është siguria që problemet me energjinë elektrike, mbështetjen e familjeve në nevojë, personave me aftësi ndryshe, legalizimet e banesave, arsimit, shëndetësisë, tu jepet fund njëherë e mirë.

#shqiperiafiton🇦🇱

#riniafiton

#voto9PD✌

#voto5ZefHila✌

#LulzimBashaKryeminister✌✌