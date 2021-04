“Komiteti i ekspertëve” të enjten e kaluar, njoftoi se nisur nga shifrat, nuk do të kishte ndryshim masash, edhe për dy javët e ardhshme. Të nesërmen Rama tha se duhej zgjatur ora policore. Dy ditë më vonë Ogerta mbledh para medias komitetin dhe thotë “do të lehtësohen masat, se situata paska përmirësim”…

Një teatër i shpifur e tallje skandaloze me qytetarët e këtij vendi! Studentëve, të parët, të cilëve po u kufizohet mundësia e marrjes së dijeve përmes mësimit online.

Në një kohë kur anatemon opozitën për fushatën e saj!

Të përdorësh pandeminë për llogari të pastra politike, këtë e bën vetëm Edi Rama!

Fatmirësisht çdo shqiptar e ka së afërmi mundësinë për të fiksuar këtë situatë; për të mos lejuar më Edi Ramën të tallet me këtë vend!

Numërimi mbrapsht ka filluar! Edhe 2 javë!

