Në Rrethina. Banorët kanë halle, por kanë edhe shpresë. Ata janë lodhur me fjalë, me premtime, me harresat sapo fushata mbaron. Duhet punë për të përmirësuar cilësinë e jetes së secilit prej tyre, duhet punë për secilin prej tyre për ekonomi më të mirë familjare. Duhet punë. S’ka më kohë!