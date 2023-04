Biznesi ka marrë goditjet më të forta në këto 10 vite nga qeveria e cila ka treguar armiqësinë që ka me sipërmarrjen. Me keqardhje këtë e konstatojmë tek çdo biznes që vizitojmë dhe bashkëbisedimi me sipërmarrësit shkodranë. Krizë e fuqisë punëtore, ulje e fuqisë blerëse, taksa të larta dhe arbitraritet është modeli i kësaj qeverie.

Në fasonerinë e z. Kujtim Gerdoçi, An@ Ges prezantuam planin tonë të mbështetjes për biznesin dhe partneritetin që do të kenë me Bashkinë Shkodër për 4 vitet në vazhdim.