Kandidatja Majlinda Angoni, zhvilloi një takim të ngrohtë me moshën e tretë ku e njohën me problemet e shumta që përballen çdo ditë .Infrastruktura, semaforë, trafiku, ujërat e zeza, terminalet e autobuzëve e shumë problematika të tjera te cilet kërkojnë zgjidhje immediate.

Banorët e rrugës ” Lek Dukagjini” denoncuan punimet pa kriter në rrugën e tyre para 10 vitesh , ku përzierja e ujërave të bardha me ato të zeza rrezikon helmimin e të gjithë lagjes.

Angoni premtoi se do ketë rishikim të buxhetit dhe listës së prioriteteve, si në rastin e rrugës “Lek Dukagjini” ku ndërhyrja është emergjente.

Të pranishmit shprehën mbështetjen maksimale për Majlinda Angonin si e vetmja altenativë që me mbështetjen e qeverisë do t’i rikthejë Shkodrës lavdinë .