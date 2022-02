POSTIMI I MAJLINDA ANGONIT

Për herë të parë erdha te Sajmiri në vizitë zyrtare. Takimet e shpeshta me të kanë qënë të shoqëruara me një kafe, bisedë të ngrohtë, dhe iniciativa të mira ndërsa sot në rolin e kandidates për Kryetare Bashkie është dyfish përgjegjësi karshi tij dhe të gjithë komunitetit me aftësi ndryshe, të cilët edhe pse të lodhur e të zhgenjyer nga politika u shprehën të bindur se nuk i kanë humbur shpresat.

Kur një individ mund të bejë shumë, është e pamundur mos ta bëjë një sistem!

Në 300 ditë pune:

✅rampa në çdo institucion arsimor dhe publik;

✅parkingje për njerëzit me aftësi ndryshe në rrugët e qytetit;

✅aktivitete të konceptuara për këtë shtresë që ti jepet mundësia e rekreacionit.

MeMajlindënperShkodren