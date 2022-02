Majlinda Angoni zhvilloi nje inspektim ne tregun e Rusit ku u njoh nga afer me problemet e tregtareve.Bashkia investoi ne kete treg me shume se 100 milione leke, por pamjet nuk kane nevoje per koment.Tregtaret dhane mbeshtetje maksimale per Angonin per ti dhene fund abuzimeve ne kurriz te tyre.

Me 6 mars tregjet do te kene nje plan te qarte zhvillimi ne programin e Majlinda Angonit dhe do te jene model per nga infrastruktura dhe kushtet higjenike premtoi Angoni .