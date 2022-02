Takim entuziast, motivim dhe mbështetje me banorë të Njësisë Administrative Ana e Malit.

Kandidatja e PS në Shkodër Majlinda Angoni ka zhvilluar sot një takim me banorët e Njësisë Administrative Ana e Malit ku nga ka marrë dhe mbështetjen e tyre. Kandidatja përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka treguar rreth këtij takimi.

Diskutuam mbi problemet lokale që lidhen me bujqësinë në këtë zonë e cila edhe pse me potenciale të mëdha mbetet e pashfrytëzuar, problemet me mbetjet, infrastrukturën, mungesën e investimeve nëpër shkolla.