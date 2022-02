POSTIMI I PLOTË

E lumtur kur shoh përkrahjen e qytetarëve për ndryshimin në Shkodër.

Me banorë të zonës së fermentimit diskutuam mbi problematikat në infrastrukturën rrugore dhe atë të shkollave.

Në këtë zonë shumicën e kohës mungon furnizimi me ujë të pijshëm.

Të gjitha mënyrat e zgjidhjeve janë në plan programin tonë dhe do të realizohen. Së bashku në 300 ditë garantojmë investime në infrastrukturë dhe shkolla si dhe mundësi më shumë për të rinjtë si motorri i zhvillimit të Shkodrës.

Shkodra mbi të gjitha!

Në 6 Mars #Voto1

#Voto_MajlindaAngoni

#ShkodraEArdhmjaJonë ☀️🌹

#SkaKohëPërPushim 🏃‍♀️🏃‍♂️