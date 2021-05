Në prag të finalës së Kupës së Shqipërisë Vllaznia-Skëndërbeu ka folur edhe kapiteni i Vllaznisë Erdenis Gurishta i cili shprehet optimist për këtë përballje. Kapiteni Gurishta analizoi skuadrën e tij dhe foli me bindje të plotë se shkodranët nesër do të dalin triumfues ndaj Skëndërbeut.

I pyetur nëse do t’i mungojnë tifozët kapiteni Gurishta shprehet se prania e tyre do të ishte gjë e bukur, një armë plus.

Përballja Vllaznia-Skëndërbeu do të luhet në stadium Air Albania në Tiranë dhe nuk do të ketë prani të tifozave.