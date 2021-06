Ministri i jashtëm i Greqisë, Nikos Dendias thotë se shteti i tij dhe Shqipëria po hapin një kapitull të ri në marrëdhënien e tyre.

Teksa ishte i ftuar në një forum të Fondacionit të Shoqërisë së Hapur në Shqipëri për marrëdhëniet greko-shqiptare, Dendias ka theksuar se dërgimi i çështjes së detit në Gjykatën Ndërkombëtare në Hagë ishte një hap i madh për të dyja vendet.

Ai thotë se është shumë i kënaqur që dy kryeministrat, Mitsotakis dhe Dendias kanë rënë dakord për të përshpejtuar konsultimet ligjore në nivel ekspertësh për këtë çështje.

Dendias ka folur dhe për vendimin e fundit të Këshillit të BE për të shtyrë datën e çeljes së negociatave, që sipas tij ka sjellë një zhgënjim tek populli shqiptar, por ministri thekson se Greqia mbështet Shqipërinë në integrimin e saj europian dhe do e ndihmojë që t’ia arrijë këtij qëllimi.

FJALA E NIKOS DENDIAS

është me shumë kënaqësi që po trajtoj këtë ngjarje.

Një ngjarje me interes të veçantë për perceptimin e publikut në lidhje me marrëdhëniet bilaterale midis Greqisë dhe Shqipërisë dhe ju falënderoj për të ftesën tuaj.

Greqia dhe Shqipëria ndajnë shumë më tepër sesa një kufi i përbashkët. Ata janë të lidhur nga lidhjet historike që kanë humbur në kohë, duke sjellë tonat dy popuj gjithnjë e më afër.

Kjo ilustrohet më gjallërisht në formën e pakicën kombëtare greke në Shqipëri, më e madhja në vend, e cila pasuron shoqërinë shqiptare.

Në të njëjtën kohë, në qindra mijëra shqiptarë qytetarë, të cilët jetojnë dhe prosperojnë në Greqi dhe janë të integruar mirë në shoqërinë multikulturore greke.

Këta dy faktorë përbëjnë një urë të fortë miqësie që ka kontribuor shumë në forcimin e bashkëpunimit tonë në nivele të shumëfishta.

Në këtë kontekst, më lejoni të theksoj se, gjatë nivelit tonë të fundit të nivelit të lartë kontakteve politike, u dëshmua një gatishmëri e fortë nga të dy palët për të hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet tona dypalëshe.

Qëllimi është të arrijmë potencialin e plotë të marrëdhënieve tona.

Një hap me të vërtetë i madh në këtë drejtim ishte vendimi ynë i ndërsjellë për t’u referuar caktimin e zonave tona detare në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësia.

Ky vendim është shembullor se si mund të zgjidhen çështje të rëndësishme kur të dy palët e përfshira janë të përqendruara në përkrahjen ndërkombëtare.

Ligji dhe marrëdhëniet e mira fqinjësore.

Dhe unë jam veçanërisht i kënaqur që kohët e fundit kryeministrat Mitsotakis dhe Rama kanë rënë dakord për të shpejtuar konsultimet në fushën ligjore në nivelin e ekspertëve.

Unë gjithashtu dëshiroj të përsëris se Greqia është përqendruar vazhdimisht duke mbështetur Shqipërinë në rrugën e saj drejt pranimit në Evropian Bashkim.

Unë jam i vetëdijshëm se dështimi për të mbajtur një ndërqeveritare Konferenca me BE gjatë semestrit të parë të këtij viti ka krijuan një farë zhgënjimi te populli shqiptar.

Por mbetet bindja jonë e fortë se e ardhmja e Shqipërisë i përket BE-së.

Në këtë frymë, ne do të vazhdojmë të ofrojmë ndihmë, ndër të tjera me anë të njohurive tona të akumuluara përmes anëtarësimit tonë në BE.

Sigurisht, ne jemi të vetëdijshëm se bashkëpunimi ynë dypalësh ka një lidhje të drejtpërdrejtë ndikim në kaq shumë jetë në të dy anët e kufijve. Ndërsa shoqëritë dhe ekonomitë tona po rikuperohen nga pandemia pasoja, Greqia është përpjekur të përmirësojë mundësinë e përdorimit të vaksinave për Shqipërinë.

Jo vetëm përmes pjesëmarrjes së saj në mekanizmin RescEU dhe lehtësia COVAX, por edhe duke ofruar direkt, 20.000 doza të vaksinave në Tiranë.

Më shumë dërgesa do të pasojnë në javët e ardhshme.

Te dashur miq, unë ndaj interesin tuaj në prezantimin e sotëm të gjetjeve të raportit mbi qëndrimet publike.

Popujt tanë kanë kaq shumë gjëra të përbashkëta dhe njerëz me njerëz kontaktet janë më kuptimplota në lagjen tonë të brishtë. Në këtë aspekt, unë dëshiroj të theksoj rolin kritik të arsimit dhe medias masive në formësimin e perceptimeve publike në secilën anë të kufirit.

Prandaj, është e një rëndësie të madhe për të zhdukur negativët stereotipet, veçanërisht brenda brezit të ri, dhe përqendrimi për çështje që i bashkojnë popujt tanë.

Me këto pak fjalë, unë do të doja të përgëzoja edhe mikpritësit tanë si të gjithë ata që kanë punuar për këtë sondazh të opinionit publik. Unë uroj që gjetjet e tij të kontribuojnë në ndërtimin e më shumë mirëkuptimit dhe më shumë bashkëpunim midis shoqërive greke e shqiptare. Faleminderit per vemendjen”