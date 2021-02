Ministri i Brendshëm Bledi Çuçi në një deklaratë për mediat ka qartësuar se situata me rinovimin e kartave të identitetit është në kontroll.

Çuçi ka thënë se do të diskutohet shtyrja paafat e dokumenteve për shtetasit mbi 75 vjeç.

Çuçi: Jemi në bashkëpunim me kompaninë dhe kemi në rend të ditës një amendim të kontratës që lidhet me shtyrjen e afatit dhe bërjen paafat të dokumenteve të identitetit për shtetasit që mbushin 75 vjeç. Kjo ka ardhur si rezultat i negociatave me kompaninë.

Çdo gjë është nën kontroll. Asnjë shqiptar nuk do të mbetet pa votuar nëse ai ka vullnetin për të ardhur në zgjedhjet e 25 prillit.

A do të ketë ndëshkime të deputetëve apo ministrave në thyrje të rregullave?

Çuçi: Kjo pyetje do të ishte nëse nuk do të ishin ndëshkuar. Ato janë çështje të organeve ligjzbatuese. Porosia është e qartë, askush nuk do të tolerohet për shkeljen e të gjithë protokolleve të vendosura për respektimin e rregullave në situatën e pandemisë.