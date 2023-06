Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Një javë e rëndësishme po fillon për verën tuaj. Gjithçka do të varet nga koha juaj. Mbani sytë hapur dhe lexoni sinjalet që do t’ju vijnë sa më mirë. Mos e humbisni mundësinë që do të zbulohet.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Drita e Hënës ju përqafon në këto ditë vere, në të cilat jeni të mbrojtur edhe nga ndikimi i Uranit dhe Saturnit. Këto do të jenë ditë qetësie dhe stabiliteti, të tronditura nga ardhja e një sërë lajmesh intriguese. Mundohuni të përfshini edhe njerëzit e afërt në fatin tuaj.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Pas një periudhe të gjatë përpjekjesh pa pushime tani keni arritur në fund. Keni nevojë për pushime. Mos e detyroni veten të vazhdoni, merrni pak kohë për veten tuaj ose rrezikoni ta përkeqësoni situatën.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Duket sikur jeta juaj më në fund po kthehet drejt. Yjet ju mbushin me siguri në mjetet tuaja, përfitoni nga kjo periudhë pozitive për të rrëmbyer dëshirat tuaja, edhe nëse ato janë joserioze.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Keni kaq shumë gjëra për të bërë dhe pak kohë për të menduar. Nëse e lini veten të pushtoni nga ritmet marramendëse dhe paranojat e të tjerëve, do ta përfundoni javën të rraskapitur.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Së fundmi keni bërë një zgjedhje të rëndësishme e cila tashmë ka filluar të japë fryte. Ndiqni me vendosmëri rrugën që keni zgjedhur, përfitoni nga ky moment i favorshëm për të krijuar më shumë stabilitet për veten dhe për ata që i doni vërtet.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Nga njëra anë, jeta juaj e punës po lulëzon, asgjë nuk duket se mund të bllokojë përparimin tuaj në këtë pikë të jetës tuaj. Në dashuri situata është kritike si për ata që janë vetëm ashtu edhe për ata që janë në çift. Për të dy, keqkuptimi është afër.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Disa hapa përpara në një javë që premton të jetë statike dhe e mërzitshme për shumë prej jush. Të ka mbaruar gazi, por të ka humbur edhe nga sytë se ku dëshiron të shkosh.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Dëshira e tepërt për pushime ju bën të nxituar dhe të përafërt, rrezikoni të nervozoni shumë njerëz duke turbulluar çështje të rëndësishme. Mundohuni t’i merrni seriozisht përgjegjësitë tuaja.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Yjet së shpejti do të udhëheqin veprimet tuaja, ju ndiheni më të guximshëm dhe me fat se zakonisht. Çdo rrezik është një shans për të bërë përparim të papritur, çdo bast një siguri. Nisuni me besim drejt qëllimeve tuaja.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Në këtë periudhë të jetës suaj, çdo hap përpara korrespondon me dy hapa prapa. Një re zhgënjimi dhe pesimizmi do t’ju ndjekë gjatë gjithë javës.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ju keni treguar se cilësitë tuaja tani janë të domosdoshme. Nga njëra anë ndiheni të lajkatur dhe të lumtur për të marrë atë që meritoni, nga ana tjetër nuk keni më një moment të lirë për veten tuaj. Përveshni mëngët dhe provoni vlerën tuaj.