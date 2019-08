Sipas meteorologëve, fundjava parashikohet të jetë njësoj si dita e premte. Moti do të jetë pjesërisht i kthjellët, me vranësira të shpeshta. Kryesisht vranësirat do të përfshijnë zonat malore.

Sipas Metoalb, temperaturat e ajrit do të vijojnë rritje graduale në të dy vlerat termike ditore duke bërë që termometri të shënojë në fundjavë nga 10⁰ C mëngjesi deri në 35⁰ C mesdita. Gjithashtu, gjatë javës parashikohet që moti të jetë i kthjellët dhe pritet të vijë sërish i nxehti afrikan.