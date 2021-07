Plani i Boris Johnson për të hequr të gjitha kufizimet pandemike të Anglisë të hënën është konsideruar një kërcënim për botën sipas ekspertëve ndërkombëtarë.

Pozicioni i Britanisë si një qendër transporti global do të nënkuptojë se çdo variant i ri këtu do të përhapet me shpejtësi në të gjithë botën, paralajmëruan shkencëtarët dhe mjekët në një samit emergjence. Ata gjithashtu shprehën shqetësime të mëdha në lidhje me planet e Downing Street.

Këshilltarët qeveritarë në Zelandën e Re, Izrael dhe Itali ishin midis atyre që i ranë këmbanave të alarmit për politikën, ndërsa më shumë se 1,200 shkencëtarë mbështetën një letër në revistën Lancet që paralajmëronte se strategjia mund të lejonte zhvillimin e varianteve rezistente ndaj vaksinës.

Një këshilltar i qeverisë së Zelandës së Re i tha samitit se ai dhe kolegët e tij ishin të mahnitur me qasjen që u mor në Angli.

“Në Zelandën e Re gjithmonë kemi kërkuar në Mbretërinë e Bashkuar për udhëheqje kur bëhet fjalë për ekspertizë shkencore, prandaj është kaq e jashtëzakonshme sa nuk po ndjek as parimet themelore të shëndetit publik,” tha Michael Baker, një profesor i shëndetit publik në Universitetin të Otagos dhe një anëtar i grupit këshillues teknik të ministrisë së shëndetësisë të Zelandës së Re Covid-19.

Gjithashtu mori pjesë Prof. José Martin-Moreno i Universitetit të Valencias, një këshilltar i lartë i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), i cili tha: “Ne nuk mund ta kuptojmë pse kjo po ndodh, megjithë njohuritë shkencore që keni”.

Të tjerët paralajmëruan që qasja e qeverisë britanike do të imitohej, për përshtatshmëri politike, nga autoritetet diku tjetër.