Biznesmeni shqiptar ne zvicer Viktor Mulaj pronar i biznesit te autosalloneve ra pre e nje mashtrimi që e bënë Arber Mustafa. Fikret Murati dhe vellai i ti Milot Murati te cilët i shkuan zotri Mulajt në sallonin e tij sëbashku me Arber Mustafen ne Prill 2021 dhe provuan nje Aston Martín dB 11 por nuk moren vendim ta blejn. Ne te njetin moment e pyt Arber Mustafa Fikretin se cfare mendimi e ka per ta nderruar Ferrarin me nje Mercedes G Klass.Mbas bisedes vendos Arber Mustafa në emrin e Fikret Mustafes për marrjen e makines ku i njejti sjell nje diference pagese ne kompanine e zotri Viktorit me shumen prej 35.000 Franga Zviceriane me borxh sëbashku me nje Ferrari 488 nga Kosova me targa të Kosovës i regullt për tu doganu me daten 30.05.2021.Te githa dokumentat per regjistrimin ne shtetin Zvicrian ja kishte derguar Krenar Cocaj.

Mbas nje biznesi te perbashket ndermjet Krenar Cocaj dhe Arber Mustafa qe ju kishte deshtuar ku ja moren veturen G Class ne Prishtine vendosen ta lajmrojn Ferrarin te vjedhur.Pas një kohe, me 21 nëntor zotin Mulaj e merr një zoteri në celularin e tij , i cili i prezantohet si pronari i makines Ferrari 488 firma Velenia se e ka blere makinen nga firma Speex te cilit zotrit Mulaj ja ka sjell zotri Arber Mustafa , ku sipas zotit Mulaj nuk ka biseduar gjate me të sepse i është dukur jo serioze dhe menjëhere një dite më pas zoteri Mulaj i ndodh një telefonat tjetër ku thot se pronar i makines është dikush tjetër (telefonuesi i dytë) do thot i bëhën dy pronar se bashku me zoteri Fikretin tre pronar .

Në vitin 2022 pikrisht në janar kjo makine lajmrohet si e vjedhur nga palet telefonuese dhe dënoncojn zoteri Mulaj për vjedhjen e Ferrarit , ku zoteri Viktor Mulaj mbeti i habitur dhe e pakuptim si ngjarje sepse i kishte ardhur si makine komplet me dokumenta të regullta dhe me vule noteriale nga RKS në Prill 2021 dhe deri në Janar 2022 pronaret nuk e kishin permendur si makine e ky rast perveq Republikes se Kosoves i takoj edhe organeve ne Zvicer të cilet e konfiskuan njeher si prove makinen e me pas ja rikthyen zotrit Mulaj makinen pas tre muajve .

Zoteri Viktor Mulaj ka pasur kërcnime te nje pasnjeshme nga Kosova të cilet me një far menyre e detyruan që makinen ta dorezoje prane prokurorise se Zvicres ne menyre vullnetare , për te vetmen arsye për te shmangur provokimet dhe kërcenimet e ndryshme qe ka pas nga njerzit qe i kane trokitur në sallon , ku keto kercenime ishin te shumta kundrejt zotit Mulaj , ku besimin e plote e ka te prokuroria e shtetit per zbardhjen e rastit ku edhe u shpreh se nuk deshiron makinen por do të marre pagesen e makines qe i takon.

Ku këtu përfshihet edhe Krenar Cocaj i akuzuar kohe me pare nga organet e Kosoves për shantazh dhe mashtrim , dhe që i njejti fillon kercenimet ndaj Viktor Mulaj.Arber Mustafa i cili ka qene pika kyqe se bashku me shoqerin e kesaj afere mashtrimit ndaj zotit Viktor Mulaj .

Fikreti, Krenari dhe Arberi janë shok dhe kane bashkepunuar per arsye perfitimi zhvatje te cilet kane shkuar edhe të salloni i zotit Mulaj ne Zvicer .Me konsultat qe Mulaj ka pas me avokatin e tij ka bëre planin qe makinen ta rikthej te zoti Krenar vetem neqoftse si makine del e tij sepse dokumentet qe vijne nga noteri dhe kontrollimi teknik ne Kosove cdo gje eshte e regullt, kjo te bene te dyshosh sepse keta e kane regjistruar veturen ne Kosove me date edhe atje ka mundur te kete ndonje konflikt interesi apo ndonje mashtim nga palet sepse nga keto pika makina na vjen e rregullt .

Manipulime ka pasur edhe me disa gazeta ku shkruajn sikur qe unë jam fajtor i kesaj ceshtje po qe eshte e kunderta , jam viktima e kesaj afere manipuluse , ku menjehere jam konsultuar me nje avokat thote Mulaj, i cili avokat nga Kosova fillon te flase sikur e ka Kosoven te ndaluar ku i thot se menjeher ka ardhur ne Kosove dhe se menjeher ka filluar shpjegimin ndaj prokurorise i cili eshte vetem me biznesmenin dhe nuk ka asnje bashkepunim me palen tjeter perveq kesaj radhe qe ra pre e ketij mashtrimi .

Zoti Viktor Mulaj nuk kërkon asigje tjeter perveq te vertetes dhe rikthimin e pagesave qe kane te tjeret , sepse Mulaj ka rene pre e nje mashtrimi dhe kercenimi nga personat e lart permendur.