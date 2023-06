Autoritetet amerikane zgjeruan të enjten vendet për të kërkuar azil në vendkalimet tokësore me Meksikën përmes një aplikacioni celular për herë të dytë në më pak se një muaj, duke kërkuar të largojnë dyshimet se nuk është një opsion i zbatueshëm. Tani ka 1,250 takime në ditë në tetë vendkalime tokësore, nga 1,000 më parë dhe 740 në fillim të majit. Rritja “pasqyron angazhimin tonë për të vazhduar zgjerimin e opsioneve të ligjshme për emigrantët”, tha Blas Nuñez-Neto, ndihmës sekretari i Departamentit të Sigurisë Kombëtare për politikën e kufirit dhe imigracionit. “Ne do të vazhdojmë të zgjerojmë emërimet në kufi, siç na lejojnë operacionet tona për sa i përket kapacitetit.” Nuñez-Neto e quajti CBP One një “opsion të sigurt dhe të rregullt” gjatë një vizite në Harlingen, Teksas. Ai njoftoi zgjerimin një javë pasi Teksasi paditi për t’i dhënë fund asaj që qeveria e shtetit e konsideron një metodë të paligjshme për të nxitur imigracionin. Kërkesa ka tejkaluar shumë ofertën nga fillimi i 12 janarit, duke bërë që shumë njerëz të mendojnë të kalojnë kufirin ilegalisht ose të heqin dorë. Enrique Lucero, drejtor i çështjeve të migrantëve për qytetin e Tijuana, tha se rritja e fundit do të kishte pak ndikim duke marrë parasysh se sa janë duke pritur.

“Nuk është një punë e madhe,” tha ai. “Është ende shumë e ulët dhe jo e mjaftueshme për kërkesën e ndrydhur.”

Pasi kufizimet e azilit të lidhura me pandeminë përfunduan më 11 maj, administrata Biden vazhdoi përqafimin e saj të një qasjeje me karrota dhe shkopi në kufi, duke futur një ndalim të përgjithshëm për azilin për njerëzit që udhëtojnë nëpër vende të tjera, si Meksika, dhe hyjnë ilegalisht në SHBA. . Autoritetet amerikane po përpiqen t’i drejtojnë njerëzit në “rrugët ligjore” si CBP One dhe lirimin me kusht për deri në 30,000 kubanë, haitianë, nikaraguanë dhe venezuelianë që aplikojnë online me një sponsor financiar dhe mbërrijnë me avion. CBP One është për njerëzit e çdo kombësie që aplikojnë në Meksikën qendrore, veriore dhe veriore dhe hyjnë me rrugë tokësore. Zgjerimi të enjten u prit me optimizëm të kujdesshëm dhe indiferencë të butë midis disa prej 150 njerëzve, kryesisht familje me fëmijë të vegjël, të vendosur në një trotuar në një pikë kufitare ku Tijuana të çon në San Diego, duke shpresuar që zyrtarët amerikanë t’i pranojnë ata pa një takim në CBP One. . Ata thanë se dukej se autoritetet po lejonin rreth një familje çdo disa orë, mjaftueshëm për të krijuar një pengesë në rritje gjatë javës së fundit ndërsa u përhap lajmi se ishte një alternativë.