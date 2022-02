95,950 është numri i qytetarëve që kanë plotësuar formularin e Këshillimit Kombëtar që u ka ardhur në banesën e tyre.

Lajmi bëhet i ditur nga kryeministri Rama i cili me një postim në Facebook shkruan se hapat e “Këshillimit Kombëtar” janë tejet inkurajuese.

“95,950 qytetarë kanë dhënë mendimin e tyre përmes platformës www.keshillimikombetar.al dhe kanë kthyer me postë pyetësorët e plotësuar që u kanë mbërritur në banesë 💌 Duke ju falenderuar edhe njëherë, me garancinë se opinioni juaj do të dëgjohet me respekt, ju ftoj të dëgjojmë njëri-tjetrin në pyetësorin #KëshillimiKombëtar”- shkruan ai